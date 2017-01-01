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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

14 Nisan 2017 Cuma, 12:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Mesele vatansa bütün ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Gün o gündür. Gün bütün bu ayrılıkları gayrılıkları bir tarafa bırakma günüdür." dedi.

Atakum Belediyesince düzenlenen toplantıda iş adamları ile bir araya gelen Karaaslan, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini belirleyecek halk oylaması yapılacağını bildirdi.

Demokrasinin olmazsa olmazının farklı fikirdeki insanların uzlaşma zemininde buluşması olduğuna işaret eden Karaaslan, "Konu memleketse, konu vatansa ve bu vatanın en güçlü şekilde geleceğe ilerlemesi ise, o zaman tıpkı bu masanın etrafında olduğu gibi birleşiyoruz. Çoğu zaman birbirimizle tartışıyor, atışıyoruz. Birbirimizi eleştirdiğimiz çok yanımız oluyor. Birileri de bunu fırsat bilerek, 'Bunlar çabuk ayrışırlar' diyerek ülkenin üzerinde hain planlar kurmaktadır ama mesele vatansa bütün ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Gün o gündür. Gün bütün bu ayrılıkları gayrılıkları bir tarafa bırakma günüdür." ifadesini kullandı.

Tüm vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini belirten Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız hakkında 'tek adamlık' iddiaları var. Abartı ve yalan silsilesi ile karşı karşıyayız. Keşke daha güçlü argümanlarla eleştirilseydik. Keşke bize daha yol gösterici olunsaydı. Keşke, 'Eksik yapmışsınız, şunları da tamamlayın' diyen bir irade olsaydı karşımızda. Keşke en azından 18 maddeyi okuma zahmetine katlanmış bir bakış acısı olsaydı karşımızda. Ne yazık ki öyle olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, müteahhitlik mesleğinin sorunlarını yakından bildiğine dikkati çekerek, müteahhitlerin, mimarların, belediyenin ve kullanıcıların ne düşündüğünün önem taşıdığına değindi.

Tıpkı Türkiye'nin inşasında yeni bir dönem başladığı gibi inşaat sektöründe de yeni bir bakış açısının şart olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yeni bir çalışma hazırlıyor. Bu konuda önerileriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü şu an hazırlık aşamasında olan yeni düzenlemeler var hayatımıza girecek olan. Biz hiçbir zaman millete rağmen bir şeyler yapmıyoruz, milletimizle beraber yapıyoruz. Sektörlerin ihtiyaçlarını gözeterek yeni düzenlemeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, hızlı değişim ve dönüşüme yeni düzenlemeler yapmadan gitmenin mümkün olmadığına işaret ederek, "O yüzden şehir estetiğini planlayarak daha kaliteli mekanlar sunan, aynı zamanda engelliler için imkan sunan ve çevre dostu birçok yeni yeni bakış açısına sahip yeni mekanlar üretmek zorundayız." ifadesini kullandı.


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