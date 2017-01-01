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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü

14 Nisan 2017 Cuma, 12:42

AMASYA (AA) - Amasya'da, kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ırmağa yuvarlanarak kaybolan sürücünün cesedine ulaşıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, polisten kaçarken aracıyla Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve akıntıya kapılıp kaybolan Kaya Durukan'ın (20) cesedi, nehre düştüğü yerin yakınlarında bulundu.

Durukan'ın cesedi, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya'da 10 Nisan Pazartesi günü Hacılar Meydanı Mahallesi'nde karıştığı kazanın ardından polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Durukan, otomobiliyle Yeşilırmak'a yuvarlanmış, ardından akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

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