14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:47
Tokat'ta iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Halil Ejdar idaresindeki 60 HS 881 plakalı minibüs, Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü yakınlarında Vedat Uyar'ın kullandığı 60 NJ 981 plakalı Niksar Belediyesinin toplu taşımada kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Araç sürücüleri sıkıştıkları yerden AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile 13 kişi, ambulanslarla Tokat ve Niksar ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


İLGİLİ HABERLER
Tokat'tan Suriye'ye eğitim yardımı
YEREL

TOKAT'TAN SURİYE'YE EĞİTİM YARDIMI
Tokat'tan El-bab'a 3 tır eğitim yardımı
YEREL

TOKAT'TAN EL-BAB'A 3 TIR EĞİTİM YARDIMI
Tokat'ta Esat Kabaklı konseri
YEREL

TOKAT'TA ESAT KABAKLI KONSERİ
Tokat'ın spor stratejik planı hazırlanıyor
YEREL

TOKAT'IN SPOR STRATEJİK PLANI HAZIRLANIYOR
Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
YEREL

TOKAT'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 16 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!