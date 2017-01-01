Down sendromlu Melisa hayalini kurduğu cübbeyi giydi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan 18 yaşındaki down sendromlu Melisa Kula, lise öğrencilerinin hazırladığı proje kapsamında, hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kula, Ömer Özyer Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı, Fethiye Kaymakamlığının desteklediği "Hayaller Engel Tanımaz Projesi" ile hayalini kurduğu cübbeyi giydi.

Fethiye Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesinde temsili olarak görülen duruşmaya avukat cübbesiyle katılan Kula, burada savunma yaptı.

Duruşmanın ardından Kula, hakim Cihan San ile fotoğraf çektirdi. Temsili duruşmayı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San da izledi.

Proje koordinatörü öğretmen Ufuk Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının toplumda özel insanlara karşı farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Projeyi okuldaki öğrencilerin hazırladığını vurgulayan Ulusoy, "Engelli öğrencilerin hayalleri tespit edildi. Hayalleri olan meslekleri, kendilerine yaşatmak istedik. Avukat olmak isteyen öğrencimizin hayalini de gerçekleştirmeye çalıştık." dedi.

Başsavcı San ise çok anlamlı bir projeye imza atan lise öğrencilerinin duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Hayalini gerçekleştiren Kula da annesi ve babası boşandığı için avukat olmak istediğini anlattı.