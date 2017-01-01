Sakarya'da hayırsever iş adamlarından eğitime destek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da hayırsever iki iş adamı tarafından Erenler ve Hendek ilçelerine yaptırılacak 12 derslikli 2 okul için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Avni Coş, eğitime desteklerinden dolayı hayırsever iş adamları Halit Evin ve Talha Sunman'a teşekkür etti.

Kentin çok ihtiyaç duyduğu, maddi ve manevi kalkınmasına destek sağlayacak tesisleri kazandırdıkları için kendilerine ne kadar teşekkür edilse az olduğunu vurgulayan Coş, "İsimleri bu suretle ölümsüzleşmiş olacak. Buradan yetişecek gençlerimizin öz geçmişlerinde isimleri, hatıraları, hafızalarda ebediyen yaşayacak. İnancımıza göre de sürekli açık olan bir hayır kapısı... İnşallah bir pınar gibi devamlı kendilerine hayır, hasenat getirecek güzel bir işe vesile oluyorlar. Hayırlı, bereketli olsun." diye konuştu.

Coş, iki hayırsever iş adamının Sakarya'da imkanı olup da güzel hayırlar yapma konusunda henüz nasipdar olamamış kişilere de örnek olmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de yüreği güzel hayırseverler tarafından yaptırılacak iki okulun protokolünü imzalamak için toplandıklarını anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı Evin ve Sunman da çok mutlu olduklarını belirterek, okulların kente hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Coş, İl Milli Eğitim Müdürü Töre ve iş adamları arasında, Erenler Yeni Mahalle'ye yapılacak 12 derslikli İmam Hatip Lisesi ve Hendek ilçesine yapılacak 12 derslikli Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu için protokol imzalandı.

Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman ve Oğuzhan Özkan ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Necmi Sağıroğlu, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Oktay Özten de katıldı.



