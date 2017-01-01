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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da 19. yüzyıla ait silahlar ele geçirildi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:08

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, bir otomobilde 19. yüzyıla ait olduğu belirlenen silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Emet ilçesi yakınlarında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 5 tabanca, 2 tüfek, 1 kama, 2 köstekli saat ve 1 Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede ele geçirilen silah ve malzemelerin 19. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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