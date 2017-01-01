"Evet" standını yıkan ailenin gözaltına alınması

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığının 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı "evet" standını yıkarak, görevlileri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Uncalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki "evet" standını yıktığı iddiasıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Ö.A.A, eşi N.A. ve oğulları Y.A'nın ifade alım işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.A. ise "Kasten yaralama" ve "ızrar" suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da önceki gün Ö.A.A. eşi N.A. ve oğulları Y.A. "evet" standı açan AK Partili görevlilerine, kendilerinin "neden evet demeleri" gerektiğini sormuştu. Diyaloğun tartışmaya dönüşmesi üzerine "evet" standını yıkan baba ve oğulun, görevlileri de darp ettikleri öne sürülmüştü. Darp nedeniyle yaralanan stant görevlilerinden biri, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.A.A, eşi N.A. ve oğlu Y.A'yı gözaltına almış, olaya karıştığı belirlenen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de arandığı belirtilmişti.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, olay yerine gelerek incelemede bulunmuştu.



