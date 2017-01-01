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Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula "online" dönecek

14 Nisan 2017 Cuma, 13:25
Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula "online" dönecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da hayata geçirilen "Beni Hafife Alma Dijital Eğitim Platformu" ile eğitimini tamamlayamamış kadın ve kız çocuklarının dağıtılacak tablet bilgisayarlar aracılığıyla yeniden okula dönmeleri sağlanacak.

Uzaktan Eğitimi Yaygınlaştırma ve Alternatif Eğitim Derneği (UZEYAD) ile Antalya Valiliğince herhangi bir sebeple eğitimini tamamlayamamış kadın ve kız çocukları için hazırlanan "Beni Hafife Alma Dijital Eğitim Platformu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile eğitimi yarım kalmış kadınlara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Karaloğlu, projenin pilot il olan Antalya'da başarılı olması halinde Türkiye'nin 81 ilinde de uygulanabileceğini belirtti.

Kadınların ve genç kızların projeden yararlanabilmesi için açık ortaokul ve lise sistemine kaydının olması gerektiğini belirten Karaloğlu, şunları belirtti:

"Orada kaydı olanlar bizim platforma da kayıt yaptıracak. Biz onlara tablet bilgisayar vereceğiz. Bu bilgisayar ile Vodafone'un sponsorluğunda eğitime girdikleri süreyle sınırlı olmak üzere ücretsiz sağladığımız internet üzerinden hazırlanan ders programlarını online olarak takip edebilecekler. Önceden ilan edilen interaktif derslere canlı olarak katılıp, öğretmenle irtibat halinde olacaklar."

- "Başarısızlık diye bir şey kabul etmiyoruz"

Karaloğlu, sistemde kadınların zaman zaman deneme sınavlarına gireceğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başarısızlık diye bir şey kabul etmiyoruz. Öğrenciler önceki yıllarda çıkmış soru bankalarını sistem üzerinden inceleyebilecek. Başarısızlıktaki sorun neredeyse onunla ilgili her türlü çözüm sistemde mevcut. Yeter ki kadınlarımız gayretli olsun. Öğrenciler, örneğin lise diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavına da girebilecek. Kadınlar sistemde sadece okul dersleri değil çocuk eğitiminden hijyene kadar çeşitli hayat derslerini de alacak."

Proje ile oluşturulan "teknobüs" otobüsünün de mahalle mahalle gezerek sisteme kayıtlı öğrencilerle buluşacağını anlatan Karaloğlu, "Bu otobüsün içinde öğretmenler olacak. Canlı ders görme, dinleme şansını da yakalamış olacaklar. Eğitim için artık mazeret yok. 365 gün işyerinde, tarlada, serada, yaylada tablet ve internet ile kadınların ders dinleme şansı olacak. 'Okuduğumu anlamıyorum.' deme şansı yok. Aynı dersi tekrar tekrar dinleme şansları var." diye konuştu.

- "Kadın ve güçlenme konusunda yeni bir adım"

Vali Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, sosyal sorumluluk bilinci ve gönüllülük esasıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2012 yılında başlayan "Gönül elçileri" projesinin Antalya'da da devam ettiğini belirten Karaloğlu, projenin toplumun ve ülkenin gelişmesi için gönüllüler ordusunun katkısıyla devam ettiğini vurguladı.

Gönül elçileri olarak en önemli hedeflerinden biri olan kadın ve güçlenme konusunda yeni bir adım atmanın heyecanı içinde olduklarını dile getiren Karaloğlu, "Bu platform ile ülkemizin en önemli yaralarından birine merhem olmak için harekete geçiyoruz. Çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamamış kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bu proje başlıyor. Bir ailede kadının gücü, o ailenin ayakta kalması için en büyük dinamiktir. Kadın ne kadar güçlü olursa toplumsal kalkınmamız da o kadar gelişir." ifadesini kullandı.

UZEYAD Başkan Yardımcısı Mert Kaya da yarım bıraktıkları eğitimlerini tamamlayabilmeleri için kadınlara uzaktan eğitim alabileceği bir platformu hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sistem üzerinden canlı dersin de verildiği törenin sonunda platforma kayıt olan 300 katılımcıya tablet dağıtıldı.


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