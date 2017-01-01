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Kruvaziyer turizmi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:32
Kruvaziyer turizmi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi, bin 254 yolcusuyla Thomson Spirit gemisini konuk etti.

Kuşadası Ege Ports Yolcu limanına yanaşan, TUI Thomson şirketine ait Malta bayraklı Thomson Spirit gemisinden inen, çoğunluğu İngiltere vatandaşı yolcuların bir kısmı, Meryemana Evi ve Efes Antik kenti için düzenlenen turlara katılırken, bir kısmı da ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Tur acentesi Türkiye Operasyon Müdürü İlhan Tolunay, yaptığı açıklamada, TUI Thomson'un filosunda yer alan Thamson Spirit ve Thamson Dream isimli kruvaziyer gemilerinin Kuşadası’na toplamda 10 gemi seferi düzenleyeceğini söyledi.

Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın kruvaziyerlerle turist getiren işletmelere yolcu başına 30 dolar teşvik verileceği yönünde Bakanlar Kurulu kararı hazırlandığını açıkladığını, bunun çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye gelen, 750 yolcu kapasitesinin üstündeki kruvaziyer gemileri için yolcu başına ödenecek bu teşvikin kruvaziyer turizmi için çok faydalı olacağını dile getiren Tolunay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, yurt dışındaki bazı sigorta şirketleri tarafından, terör ve yaşanan bazı olaylar nedeniyle riskli ülke olarak ilan edilmesinin ardından sigorta primleri artmıştı. Bu nedenle 2016 yılında özellikle 3 bin ve 3 bin 500 yolcu kapasiteli gemiler sezon başında Türkiye'ye gemi seferlerini iptal ettiler. Şu anda her şeye rağmen verilecek olan bu teşvik primleri acenteleri motive edecektir. Seferlerini iptal eden diğer gemilerin de önümüzdeki 2 sene içinde tekrar ülkemize tur düzenlemesine vesile olacaktır." dedi.

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