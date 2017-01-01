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Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupa için sahaya çıkıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 13:41


BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin rövanş maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi OIympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Nicholas Heckford (İngiltere) ve Danica Lisa Viktorini (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek.

İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Bursa temsilcisi, yarınki karşılaşmayı 3-0 veya 3-1'lik skorlarla kazanması halinde kupayı ikinci kez Bursa'ya getirmenin mutluluğunu yaşayacak.

Bursa ekibinin maçı 3-2 kazanması halinde ise kupanın sahibi, 15 sayı üzerinden oynanacak altın set sonucunda belirlenecek. Diğer sonuçlarda kupa Yunan takımının olacak.




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