14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Honda Türkiye Başkanı Tsumura:

14 Nisan 2017 Cuma, 13:46
Honda Türkiye Başkanı Tsumura:

SAMSUN (AA) - Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Türkiye satışlarının yüzde 80'ini Civic modelinin oluşturduğunu söyledi.

Tsumura, Samsun'daki bayi binasının yenilenmesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Honda'nın Türkiye'de her geçen gün güçlendiğini, insanlara daha geniş bir yelpazede ürün sunduğunu belirtti.

Honda Türkiye'nin yıllık kapasitesinin 35 bin adet araç seviyesinde bulunduğunu ifade eden Tsumura, satış hedeflerinin ise 25 bin ve üzeri olduğunu dile getirdi.

Honda'nın global yatırımları ve felsefesi bulunan bir marka olduğunu söyleyen Tsumura, ihtiyaçlara uygun ürünler sunmaya çalıştıklarını belirtti. Tsumura, şunları kaydetti:

"Tüketiciye satın alma ve kullanma maliyeti düşük sedanı sunuyoruz. Bunların başında gelen ürünümüz Civic modelimiz. Türkiye satışlarımızın yüzde 80'ini Civic modeli oluşturuyor. Bununla yetinmeyip performans bekleyen müşterilerimize yeni bir model sunduk. Bu yalnızca Türkiye'de üretilen bir model. Dolayısıyla ülkenin ihtiyaçlarına, Türk halkının ihtiyaçlarına uygun ürünler sunarak beklentileri karşılamaya çalışıyoruz."



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