Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan kadın, deniz kıyısında ölü bulundu.

Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde deniz kıyısında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesedin 12 Şubat'ta Canik Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan emekli Başkomiser Mustafa Başköy'ün eşi Fethiye Başköy'e (65) ait olduğunu tespit etti.

Haber verilmesi üzerine gelen Başköy'ün yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Başköy'ün cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Böşköy'ün 12 Şubat'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesine bağlı dalgıçlar ve AFAD ekipleri karadan ve denizden arama yapmış ancak herhangi bir ize rastlamamıştı.



