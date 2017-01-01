AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Malatya'da

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun sadece şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayıp aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkılar sağlayacağını söyledi.

Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiye şantiye alanında alanında incelemelerde bulunan Çalık, kent için çok önemli bir projenin başlangıç noktasında olduklarını ifade etti.

Vatandaşların Kuzey Çevre Yolu çalışmalarının ne zaman başlayacağı yönünde kendisine sorular sorduğunu anlatan Çalık, ihalesi tamamlanan yolun yapım işlemine başlandığını kaydetti.

Çalık, projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece Malatya'nın trafiğinin rahatlatılacağı bir proje değil. D-300 bağlantı yolu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'yu birbirine bağlıyor. Bu aks, Malatya'da kesişiyor. D-300 karayolunun Malatya'dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacak. Burası sadece Malatya şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacak, ulaşımdaki kolaylığı beraberinde getirecek." diye konuştu.

Kuzey Çevre Yolu'nun taşıma sektörünün de ciddi anlamda beklediği bir yol güzergahı olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Bu yol, Malatya'nın batıyla, güney limanlarıyla bağlantısını sağlayacak. Yol, Malatya'nın şehir içi trafiği de çok daha rahatlamasına vesile olacak. Büyükşehir Belediyesi de Kuzey Çevre Yolu'na bağlantını yollarını şu an yapmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini hafifletmek Malatya için önemli ama Kuzey Çevre Yolu, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak. D-300 karayoluyla direk bağlantımız olacak. Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile karayolu trafiğini birleştirmiş olacak aynı zamanda havayolu da karayolumuzla birleşmiş olacak. Yatırımcıların ulaşımını çok daha kolay hale getireceğiz. Hem denize hem karayoluna erişimi daha kolay hale getirmiş olacağız. Malatya Kuzey Çevre Yolu yatırımına başlandı, kente hayırlı olsun. 16 Nisan'dan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımızla Malatya Kuzey Çevreyolu'nun temelini atacağız."

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ise proje tutarı 227 milyon lira olan Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 53,6 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.