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Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:07
Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi

ZONGULDAK (AA) - Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'daki halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği sınır kapılarında 27 Mart'tan bu yana Zonguldak Havalimanında 852 oy kullanıldı.

Almanya'nın Dortmund ve Düsseldorf kentlerinden haftada 2 gün Zonguldak Havalimanına uçuş gerçekleşmesinin yanı sıra, kentte yaşayan gurbetçiler havalimanında oylarını kullanmaya devam ediyor.

Almanya’nın Gersenkirchen şehrinden eşiyle Türkiye'ye tatile gelen Nurcan Tiryakioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa oy kullandığını söyledi.

Tiryakioğlu, Zonguldak doğumlu olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa oy kullanmanın sevincini yaşıyorum. Referandum oylaması vatanımız, milletimiz için doğrusu ve hayırlısı neyse o olsun. Tek temennimiz budur." dedi.

Eşi Eray Tiryakioğlu da 18 yıl önce Almanya'ya gittiğini ve orada pastane işlettiğini anlatarak, "Alman hükümeti tarafından referandum oylamasına karşı büyük baskı var. Biz oyumuzu Türkiye'de kullanmayı tercih ettik." diye konuştu.

Zonguldak Havalimanında oy kullanma işleminin başladığı 27 Mart'tan bu yana 852 kişinin oy kullandığı öğrenildi.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.

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