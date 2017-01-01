Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 3 kilogram metamfetamin ile 2 kilo 575 gram esrar ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele ekipleri, yürütülen takip sonucu şoförü ve plakası açıklanmayan bir tırı, kuzey çevre yolunda durdurdu.

Güvenli alana çekilen araçta narkotik dedektör köpeği "Dük" ile yapılan aramada, araçtaki müzik çaların arkasına yapılan özel bölmeye gizlenmiş vaziyette, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin aynı noktada başka bir araçta dedektör köpek "Çapkın" ile yaptıkları aramada ise muhtelif yerlere gizlenmiş 2 kilo 575 gram toz esrar yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan veya sağlayan kişilere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.