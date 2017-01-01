Muş ve Hakkari'de sağanak etkili oldu

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MUŞ/HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak nedeniyle Muş'ta bazı evleri su bastı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 belde, 8 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili sağanak ve karların erimeye başlaması sonucu Karasu Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde 11 evi su bastı.

Vatandaşlar jandarma, İl Özel İdaresi ve Türk Kızılayı ekiplerinin yardımıyla evlerini tahliye etti.

Muhtar İbrahim Erkul, su baskını sonrası haber verdikleri jandarmanın kısa sürede bölgeye ulaştığını belirterek, "Devlet tüm imkanlarıyla köyümüze geldi. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlardan Veysel Mutlu, su baskınında çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ancak eşyalarını dışarıya çıkarabilecek fırsat bulamadığını söyledi.

Mutlu, "Sabahın erkenden uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve dışarı çıkardım. Daha sonra ahırdaki hayvanları çıkardım. Sonra su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı." diye konuştu.

Behçet Gündoğdu ise evini su bastığını ve eşyalarını kurtaramadığını anlattı.

DSİ 172. Teknik Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz, ilkbahar aylarında suların yükselmesiyle Karasu Nehri'nin taştığını, nehirde ıslah çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Merkeze bağlı Alagün köyünde de bazı evleri su bastığı ve AFAD ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

- Şemdinli'de 1 belde, 8 köy ve 3 mezranın yolu kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu Derecik beldesi, 8 köy ve 3 mezranın yolu kapandı, bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Hasan Camiye, sağanak nedeniyle çocuklarını okula gönderemediklerini anlatarak, "Yetkililerin bir an önce bize yardım etmesini bekliyoruz. Esnafız ama dükkanlarımızı da açamadık. Köydeki geçim kaynağı olan tarlalarımız da su altında kaldı." dedi.

- Yüksekova'da eğitime ara verildi

Yüksekova merkezinden geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu Yeşildere Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

Bazıları çocuklarını sırtlarında taşıyarak evden çıkarttı, bazıları da evlerinin önünde biriken suyu tahliye etti.



İpek Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin deposunda birçok eşya, su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Yüksekova Belediyesi ile İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri dere önünde set kurma ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sağanağın etkili olduğunu ve ekipleri hazır beklettiklerini söyledi.

Kaşıkçı, "Yağış devam ettiği ve sıkıntılarla karşılaşmamak için ilçe genelinde eğitime öğleden sonra ara verdik. Tedbir amaçlı bu kararı aldık. Çocuklarımız sıkıntı yaşamasın. Ekipler de alanda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumdalar. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

- "Büyük bir taşkın söz konusu"

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cevdet Bora, ilçede iki gündür güçlü sağanak olduğunu ve gece saatlerinden itibaren çalışma başlattıklarını söyledi.



Mahallede birçok evi su bastığını anlatan Bora, "Yaşanan su baskınını büyük oranda bertaraf ettik. Büyük bir taşkın söz konusu. Umarım daha ciddi bir sorun yaşanmaz. Biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Halil Erdoğan da sağanak nedeniyle evini su bastığını belirterek, "Derenin taşmasından dolayı bazı vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Geceden beri yoğun bir yağış var. Yüksekova'da böyle bir yağışı daha önce hiç görmedim." dedi.



