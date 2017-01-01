Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması

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MANİSA (AA) - Manisa merkez ve ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa'daki asker, emniyet ve adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Manisa'daki asker, emniyet ve adliye yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Manisa ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir kısmı örgütün içerisinde faaliyet gösterdiği, bir kısmı da örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen halen görevde olan 5 askeri personel, 8 infaz koruma memuru ile ihraç edilen bir komiser yardımcısı toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.