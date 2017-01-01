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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Barınakta batan kaçak teknesi denizden çıkarıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:10

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda el konulan ve bağlandığı balıkçı barınağında 4 yıl önce sulara gömülen 20 metre uzunluğundaki "Daffodil" isimli tekne, yürütülen çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

Palamutbükü açıklarında 2011 yılında içindeki 116 kaçak göçmenle Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 20 metrelik "Daffodil" adlı tekne el konularak Datça Balıkçı Barınağı'na bağlandı. Tekne, 4 yıl önce barınakta su alarak battı.

Adli sürecin devam etmesi nedeniyle sudan çıkarılamayan tekne için yeniden çalışma başlatıldı. Tekne, Kaymakamlık, Belediye ve Liman Başkanlığının çalışması sonucu vinç ve kepçe yardımıyla denizden çıkarıldı.

Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, barınakta 2 teknelik yer kaplayan batığın kooperatifi 50 bin liradan fazla zarara uğrattığını savundu. Fidan, "Tekne, 6 yıldır balıkçı barınağımızda bağlı bulunuyordu. Dört yıl önce su alıp batınca, denizden çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunduk. Ancak adli süreç devam ettiği için sonuç alamadık. Yakıt deposu boş olduğu için deniz kirliliğine yol açmasa da büyük sorun oluyordu." dedi.

Batığın dalgıçlar tarafından vince bağlanarak denizden çıkarıldığına işaret eden Fidan, "Teknenin ahşabı çürüdüğü için çıkartmak kolay olmadı. Tuttuğumuz yer kopuyor. Bu nedenle belediyenin paletli kepçesinden de yardım alarak tekneyi çıkarttık." diye konuştu.


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