Kafası otomobilin camına sıkışarak öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin camına kafası sıkışan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Kıralan Mahallesi'nde 5 yaşındaki Emre Akdaş, babasının aldığı yeni otomobile bindi. Bu sırada elindeki anahtarı camdan dışarıya düşürdü.
Anahtarı almak için camdan sarkan Emre'nin kafası kapanan cama sıkıştı.
Çocuğu gören ablasının çığlığı üzerine baba Mesut Akdaş, oğlunu baygın halde Çivril Devlet Hastanesine götürdü.
Minik Emre, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.