Şehit devre arkadaşlarını unutmadılar

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KIRŞEHİR (AA) - Ankara Kara Harp Okulu mezunu emekli albaylar, 23 yıl önce üsteğmen rütbesindeyken şehit olan devre arkadaşları Keramettin Gök'ü Kırşehir'in Kaman ilçesindeki mezarı başında andı.

1988 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Balcı'nın organizasyonuyla 25 emekli albay, 1994'te Ağrı'daki terör operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Gök'ü anmak için bir araya geldi.

Emekli albaylar, şehit Gök'ün Aksaray'da oturan 92 yaşındaki annesini ziyaretlerinin ardından Kaman'a geçti.

Gök'ü mezarı başında anan ve dua okuyan emekli albaylara, Kaman İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Fırat Mert Fidancı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arkadaşlarını asla unutmayacaklarını belirterek, "Kaman, Keramettin Gök sayesinde bizim de memleketimiz oldu. O kardeşimizdi. Bundan sonra da sık sık geleceğiz. Özellikle şehadet yıl dönümünde burada olacağız. Şehitlerimizin ölmediğini biliyoruz, onları unutturmayacağız." dedi.