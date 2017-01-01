AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

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ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini reddettiklerini belirterek, "Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir." dedi.

Çelik, Karaisalı ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, 16 Nisan'a çok az bir zaman kaldığını, ilçe halkının güçlü bir "evet" oyuyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devreye sokacağına inandığını söyledi.

Eyalet sistemi tartışmaları yapıldığını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik. Bazı çevreler, geçmişte çeşitli siyasi tartışmalar içerisinde bu eyalet modelini gündeme getirdikleri zaman, bunun Türkiye'nin tarihsel koşulları, siyasi koşulları, idari yapısı içinde suni ve gereksiz olduğunu söyledik. Eyalet sisteminin Türkiye'ye daha iyi yönetim getireceğini söyleyenlere, bu söylediklerinin yanlış olduğunu, eyalet sisteminin Türkiye'ye herhangi bir kazanım getiremeyeceğini, tam tersine Türkiye'nin yönetimine, demokrasisine, hukuk yapısına çok büyük zararlar vereceğini söyledik."

- " Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir"

Çelik, birtakım idari düzenlemelerle milletin arasına set çekilmesine, milletin birtakım suni eyalet mantıkları üzerinden bölünmesine, arasına duvar çekilmesine, milletin arasına etnik veya dini birtakım ayrımlar sokulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız da bu tartışmalar ne zaman gündeme gelse, eyalet sistemine karşı olduğunu, bunun doğru olmadığını, Türkiye'de buna ihtiyaç olmadığını açık bir şekilde ifade etti. Açık bir şekilde, özellikle Karaisalı'da ifade ediyorum, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak prensipleri hemizin ortak şiarıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir." dedi.

Türkiye'de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin istikrarlı hükümet modellerine ihtiyacı var"

Bakan Ömer Çelik, milletin birlik ve beraberliğinin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki dönemde, daha güçlü bir şekilde milletimizin mührünü sandığa vurmasıyla daha güçlü hükümet modeli ortaya çıkacak, devlet daha güçlü şekilde yönetilecek. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda hedeflerine ulaşması için artık siyasi krizler, askeri vesayetlerle, yargı vesayetiyle, koalisyon krizleriyle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. Türkiye'nin istikrarlı hükümet modellerine ihtiyacı vardır. Türkiye'nin en büyük zenginliği ve kuvvet kaynağı istikrardır."

- "Hayır' diyenler de kardeşimizdir"

Milletin ve sandığın olduğu yerde "tek adamlık"tan ve "diktatörlükten" bahsedilemeyeceğinin altını çizen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ben inanıyorum Karaisalı 'evet' diyecek. Ama şunu da söylüyoruz, 'hayır' diyeceğini söyleyenler de karasız olduğunu söyleyenler de kardeşimizdir. Hiç kimse onları dışlayamaz, onları ötekileştiremez. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki 'siz onlara terörist dediniz'. Asla doğru değildir bu söylediği. Bizim söylediğimiz, kendisinin 'hayır' derken kullandığı tezlerle, Kandil'deki terör örgütünün 'hayır' derken kullandığı tezlerin bu kadar aynı olmasına, buradaki çelişkiye dikkat çekiyoruz. Kendisine, hangi tezleri kullanarak 'hayır' diyorsa, neden burada Kandil'in ve teröristlerin 'hayır' demesiyle aynı tezleri, aynı argümanları kullandığını kendisine hatırlatıyoruz. Bunun, 'hayır' diyeceğini söyleyen vatandaşlarımızla bir ilgisi yoktur. Hepimiz kardeşiz."

Bakan Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi vererek, bunun parti meselesi değil, devlet meselesi olduğunu da kaydetti.