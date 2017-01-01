Orta Karadeniz hafta sonu yağışlı olacak

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SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz'de hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede Çorum çevreleri ile Ordu'nun doğu kesimlerinin bugün akşama kadar aralıklı hafif yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve çok bulutlu olacağı bildirildi.

Orta Karadeniz'in yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Nisan Pazar günü ise bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop il geneli ile Samsun'un batı kesimleri aralıklı yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların pazar akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2-4 derece civarında artacağı sanılmaktadır. Halk oylaması günü il merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının Samsun, Amasya ve Tokat'ta 18, Çorum'da 15, Sinop ve Ordu'da ise 13 derece olması bekleniyor."