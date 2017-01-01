CHP Grup Başkanvekili Altay:

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SİNOP (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz büyük bir millet olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla bu millet demokrasi ve egemenlik hakkını kimseye teslim etmeyecek." dedi.

Altay, Erfelek ilçesinde partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de AK Parti'ye oy verdikleri için kimseye gönül koymadıklarını belirten Altay, 16 Nisan'da vatandaşların kendi egemenlikleri ve ortak değerlerini oylamak için sandık başına gideceklerini ifade etti.

Halk oylamasında da kimseye "Evet" oyu verdi diye gönül koymayacaklarını ancak gerekli uyarıları yapmanın görevleri olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"İnsanlar bazen yanlış yapar, bazen şaşırır, bazen düşer, bazen kalkar. Hepimiz faniyiz. Kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti ve al bayrağımızdır. AK Parti ilk kez Meclise girdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezaevinde olduğu için partisinin başında değildi. Mecliste o zaman iki parti var. Biri CHP diğeri AK Parti. Efendim, neymiş bir şiir okumuş ve o nedenle cezaevinde. Dedik ki 'Hayır böyle bir şey olmaz. Bu ülke insanının birinci parti olarak Meclise gönderdiği partinin genel başkanı bir şiir okudu diye milletvekilliğinden atılamaz'. Bir anayasa değişikliği yaptık ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclise gelmesini sağladık. Bunu millete, adalete ve hukuka saygımızdan yaptık."

Altay, yeni sistemin ülkeyi bölme projesi olduğunu savunarak, "Biz büyük bir millet olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla bu millet demokrasi ve egemenlik hakkını kimseye teslim etmeyecek. Vatandaşlarımız sadece Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor diye 'Evet' oyu kullanırsa hem Sayın Erdoğan'a hem de bu ülkeye kötülük etmiş olur. Yapmayın etmeyin, parti sizin olsun ama bu ülke meselesidir." diye konuştu.

Engin Altay, konuşmasını tamamlamasının ardından, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.



