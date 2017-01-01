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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 14:51

AMASYA (AA) - Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 üniversite öğrencisi aranıyor.


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