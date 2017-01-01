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Uluslararası Rabia Platformu:

14 Nisan 2017 Cuma, 14:57

BURSA (AA) - Uluslararası Rabia Platformu,16 Nisan pazar günü yapılacak halk oylamasının, İslam dünyasının her yerinden, özellikle mazlum ve mağdur topluluklar tarafından yakından izlendiğini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, savaş, işgal, baskı ve ayrımcılığa maruz kalan, kıtlık, kuraklık ve yoksulluğa mahkum edilmek istenen halkların güçlü ve istikrarlı bir Türkiye istediğini belirtti.

Türkiye'nin darbelere ve baskıcı yönetimlere karşı meşruiyeti, demokrasiyi ve insan haklarını savunan yaklaşımının başta Orta Doğu'da olmak üzere meşruiyet ve demokrasi taleplerinin yoğunlaştığı ülkelerde halklar nezdinde takdirle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Türkiye'nin himayeci, insani ve ilkeli dış politikası, dünyaya örnek olan ve son yıllarda gittikçe artan kalkınma yardımları ve insani yardımı önceleyen başarılı faaliyetleri, mağdur, mazlum ve göçe mecbur kalmış topluluklar için adeta hayata tutunma vesilesi haline geldi. 16 Nisan'daki halk oylaması, İslam dünyasının her yerinden, özellikle mazlum ve mağdur topluluklar tarafından yakından izleniyor."

Güçlü bir milli irade desteğine sahip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sürekli çarpık küresel sistemi sorguladığı hatırlatılan açıklamada, kendisinin her fırsatta adalet üretemeyen Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısı öncelikli olmak üzere uluslararası sistemde reform çağrısı yapmasının, mazlum milletler ile adil ve müreffeh bir dünya arzulayan insanlığın vicdanına tercüman olduğu belirtildi.

Patani'den Darfur'a, Arakan'dan Mogadişu'ya, Keşmir'den Gazze'ye tüm mazlum milletlerin, güçlü ve dünyada söz sahibi bir Türkiye istediğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şam'dan Kahire'ye, Bağdat'tan Sana'ya, Trablus'tan Darusselam'a, Kazan'dan Saraybosna'ya, Tanca'dan Cakarta'ya tüm İslam dünyası uluslararası zeminde sesleri olacak, etkin bir dış politika icra edecek bir Türkiye istiyor. İslam dünyası ve mazlum milletlerin sözcüleri, barışın, istikrarın, meşruiyetin ve adaletin teminatı olacak güçlü bir Türkiye için pazar günü gerçekleşecek halk oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirecek düzenlemenin kabul edilmesini ve 'Evet' tercihinin kazanmasını arzu ediyorlar.

Küresel bir barış inisiyatifi olan ve darbelere, zulme ve insan hakkı ihlallerine karşı mücadele etmek üzere 2013 yılında kurulmuş olan Uluslararası Rabia Platformu olarak biz de İslam dünyası ve mazlum milletlerin bu taleplerini olumlu karşılıyor ve vatandaşlarımızı halk oylamasında 'Evet' tercihine destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin dayanıklı bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve koalisyon dönemlerinin tehlikeli belirsizliğinden kurtulmuş siyasi bir iktidara sahip olması için yeni sistemin şart olduğunu düşünüyoruz."





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