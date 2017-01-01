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"İhracatçıyla doğrudan çalışmaya başlayacağız"

14 Nisan 2017 Cuma, 15:09

DENİZLİ (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılarla, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan doğrudan çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Yıldırım, Denizli İhracatçılar Birliğinde (DENİB) düzenlenen "Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları" toplantısında yaptığı konuşmada, sadece bir banka gibi çalışmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin ihracatını destekleyen resmi bir kuruluş olduklarını söyledi.

İhracatçıya, "Bankadan mektup, Kredi Garanti Fonundan kefalet getirin." denildiğini belirten Yıldırım, "250 milyarlık Kredi Garanti Fonu kefaleti uygulaması 2020 yılına kadar devam edecek. Bakanlar Kurulu kararı öyle. Bankalarla çalışmalarımız da devam edecek. Bunlar değişmeyecek ama buna bir de sizlerle doğrudan, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan çalışmayı ekleyeceğiz." bilgisini verdi.

Şu anda bunun hazırlıklarının yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Yıl sonuna doğru veya en geç yılbaşına doğru artık sizinle doğrudan da çalışmaya başlayacağız ama tekrar altını çiziyorum, Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla çalışmaya da devam edeceğiz. O imkandan yararlanacağız, çünkü o çok ciddi bir imkan." diye konuştu.

- İhracatta ön planda olan kentlerde şube açılacak

Yıldırım, ihracatçıya desteklerini artıracaklarını ifade ederek, "2016'da ulaştığımız yüzde 23'lük ihracata destek seviyemizi, yüzde 26'ya çıkartıp üç puan daha bu destekleri artırma peşindeyiz." diye konuştu.

Denizli ihracatına verdikleri desteğin yüzde 40 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Yıldırım, önümüzdeki dönemde ihracatta ön planda olan birçok kentte yeni şube ve irtibat ofisleri açacaklarını bildirdi.

- "Faiz oranlarında ciddi avantajımız var"

Türk Eximbank'ın avantajlı faiz oranlarına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim hem Türk lirası tarafında hem de döviz kredileri tarafında Türk bankacılık sistemine göre ciddi bir avantajımız var. Türk lirası kredilerde 7 puan gibi, döviz kredilerinde her halükarda 2-2,5 puan gibi bir avantaj sağlıyoruz. 2017'de hedeflediğimiz yüzde 26'lık ve toplamda da 40 milyar dolarlık destek seviyesine ulaşmaya çalışacağız. Sizin üretim gücünüzü ihracata dönüştüreceğiz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert de Türk Eximbank'ın ticari bir banka olmadığına işaret ederek "Eximbank ihracatçı için kurulmuş, ihracatçıya destek olmak için yapılandırılmış bir banka." dedi.

Türk Eximbank'ın, önce sermayesinin artırılması ardından da Kredi Garanti Fonu ile geliştirilen iş birliğiyle, kendileri için daha farklı bir anlam kazandığını belirten Kocasert, "Türk Eximbank adeta bizim ortağımız durumunda. Vadeli alacakların tahsili, sigorta, şimdi daha da etkin hale getirilen ihracatın finansmanında, gittiğimiz pazarda sattığımız ürünlerin müşteriye finansmanına varıncaya kadar pek çok enstrümanı çok hızla bizlerin ayağına getiriyor ve sunuyor." diye konuştu.

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