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MUĞLA (AA) - Türkiye Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları 29-30 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) düzenlediği organizasyonda 1. ayak mücadelesi Bodrum Motosiklet Kulübünün (BMK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

BMK Başkanı Cevdet Erçik, yönetim kurulu üyeleriyle Bodrum Belediye Meydanı'nda basın açıklaması yaparak organizasyon hakkında bilgi verdi. Altı ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabının Bodrum ilçesinde yapılacağını kaydeden Erçik, "Yeni parkur, yeni heyecan" sloganı ile hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Erçik, 1. ayak mücadelesinin Mumcular Mahallesi Çamarası mevkisinde hazırlanan yeni parkurda geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Parkuru uzun ve zahmetli çalışmalar sonucunda enduro yarışları için uygun hale getirdik. Yarışa katılımcılar ve izleyici kitlesi ile Bodrum'un turizmine, ekonomisine katkı sağlıyoruz. Özellikle profesyonel camia içerisinde oldukça önem verilen bu yarışların ilk ayağının Bodrum'da başlaması, hem katılımı hem de heyecanı daha da artırmaktadır."

Türkiye Enduro Şampiyonası 1. ayak yarışlarına katılacak sporcuların, magazin startı ve sıralama turlarının ardından 39 kilometrelik parkurda 3 tur üzerinden mücadele edeceği belirtildi.

Yarışlara yaklaşık 200 sporcunun katılmasının beklendiği bildirildi.