Diyarbakır'daki dolandırıcılık şüphelileri Adana'da yakalandı

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ADANA (AA) - Diyarbakır'da telefonla aradıkları kişiyi 21 bin lira dolandıran iki şüpheli Adana'da yakalandı.

İddiaya göre, Kenan D. ve Enver Ç, cep telefonuyla aradıkları F.Ş'ye kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kredi başvurusu olup olmadığını sordu.

F.Ş'den kredi başvurusu olduğunu öğrenen dolandırıcılar, bir süre görüştükleri kişiden işlemlerin onaylanması bahanesiyle internet bankacılığı şifresini aldı.

İki şüpheli F.Ş'nin hesabındaki 21 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan F.Ş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 21 bin liranın aktarıldığı hesap sahibinin ve hesaptan parayı çeken şüphelilerin Adana’da olduğunu belirledi.

Durumun Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, şüpheli Kenan D. ve Enver Ç, Yüreğir ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.