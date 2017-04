Halk oylamasına doğru

EDİRNE (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "16 Nisan'da milletimiz kimliksiz siyaseti ve kimlikli siyaseti görecek." dedi.

Ecertaş, Saraçlar Caddesi'nde kurulan "Evet çadırında" gençlerle bir araya geldi.

Ecertaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Türkiye'nin tarihin en önemli kararlarından birine imza atacağını söyledi.

Sonucun Türkiye'ye ciddi anlamda fayda getireceğini öngördüklerini belirten Ecertaş, "Bundan sonra bir daha koalisyon görmeden, bir daha Türkiye'de çift başlılık görmeden, gençlerin daha adil temsil edildiği, güçlü bir yargının olduğu, meclisin ciddi anlamda güçlendiği, yargının ciddi anlamda tarafsız ve bağımsız olduğu ve çok güçlü hükümetlerin olacağı bir modele doğru inşallah herkes bu noktada oyunu kullanacak." diye konuştu.

- "Lütfen oyunuzu kullanın"

Gençlik kollarının güzel çalışmalar yaptığını anlatan Ecertaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Edirne'deki 18-30 yaş arası gençlerin tümüne ismine özel mektup götürdüler. Bu mektupları da bazen götürdüklerinde karşılarındakiler yırttılar mektupları. Ancak 'lütfen sizden rica ediyoruz, mektubu yırtsanız da biz sizlere gerçekten çok kıymet, değer veriyoruz, sizin kararınız bizim açımızdan çok önemli, lütfen oyunuzu kullanın, lütfen ama lütfen hangi maddelerde ne değişiklik yapıldığını okuyun ve okumadan karar vermeyin' dediler.

Edirne'nin her köşesinde 'Evet' gazetelerimiz dağıtıldı. Özellikle bu gazetelerimizde madde madde, kelime kelime bu sistemin ne faydası olduğu anlatıldı. Hangi maddede ne getirildiği, özellikle maddelerin içeriğinde bunun önceden ne olduğu, yeni maddede ne olduğu, faydasının ne olduğu, kazanımının ne olduğu, Türkiye'nin parlamenter tecrübelerinin şimdiye kadar Türkiye'ye ne kadar vakit kaybettirdiği hepsi açıkça ifade edildi. Gençlerimizden bir tane ricamız oldu. Arkadaşlar biz sizin evet oyunuza talibiz ama ne olursa olsun şu maddeleri bir kez okuyun diye söylemeye çalıştık."

-"Tüm gençlerimize meclisin kapısı açıktır"

Evet broşürlerini dağıtırken AK Parti ismini kullanmaktan çekinmediklerini dile getiren Ecertaş, "Bakın bu çadır evet çadırı. AK Parti bu noktada ismini kullanmaktan çekinmiyor. Söylediği her sözün, yazdığı her kelimenin altına ismini yazmaktan çekinmiyor ama maalesef ki muhalefet cephesinde, sokakta gezdiğinizde göreceksiniz hayır propagandalarında maalesef herhangi bir şekilde parti logosu yok. Neden? Çünkü hukuki sorumluluğu var bu işin. Eğer siz 'rejim değişiyor, diktatörlük geliyor, tek adama bağlanıyor' her şey vesaire gibi yalanlarla doldurursanız broşürü altına bir kimlik koyamazsınız. Çünkü bu yalandır, hukuki sorumluluğu vardır. 16 Nisan'da milletimiz kimliksiz siyaseti ve kimlikli siyaseti görecek. İnşallah kararını en güzel şekilde verecektir" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, "18 yaşında milletvekili seçilme eleştirisiyle ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Ecertaş, şunları kaydetti:

"Gençlerin önünde son bir yasak vardı. AK Parti yasaklarla mücadelenin partisi. 'Bundan sonra hiçbir yasak bu ülkeye gelmeyecek' dedik. Gençlerin önündeki son yasak seçilme yasağıydı. Seçilme yasağı da artık son buluyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz nasıl evlenebiliyorlarsa, nasıl askere gidebiliyorlarsa, nasıl şehit olabiliyorlarsa, bu gençlerimiz artık milletvekili adayı da olabilecekler. Bu noktada artık özellikle Edirne'den söylüyoruz ki tüm gençlerimize meclisin kapısı açıktır. Bu noktada muhalefet partileri bu sorulara cevap vermekten kaçıyor. 18-25 yaş arasındaki 8 milyon gencin hepsi milletvekili olacak demiyoruz. Hak edenler olacak. Belki aralarından bir tane Fatih çıkacak, belki aralarında 20 yaşında devlet yönetmeyi, milletvekili olmayı hak eden gençlerimiz çıkacak. Onların önünü kapatmayalım istiyoruz."

Ecertaş, vatandaşlar ve esnafla da sohbet etti.