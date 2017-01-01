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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Büyükanneler maaşlarını almaya başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 15:37
Büyükanneler maaşlarını almaya başladı

BURSA (AA) - Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen maaşların ödenmesine başlandı.

"Büyükanneye torun maaşı" projesinin pilot illerinden Bursa'da, 865 büyükanne, torununa bakması nedeniyle maaş almaya hak kazandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde, büyükanne Kadriye Arlı, 2 yaşındaki torunu Ecrin Zümra ile geldiği PTT şubesinden 425 liralık maaşını aldı.

Arlı (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelini çalıştığı için torununa baktığını söyledi. İlk maaşını aldığı için mutlu olduğunu anlatan Arlı, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun bizlere bu imkanı tanıdığı için. Çocuklara bir yardım olur, sütünü alırız. Harçlıklarını veririz." dedi.

Dört torunu olduğunu aktaran Arlı, "Bu en küçükleri, annesi çalışıyor. İmkanımız olmadığı için annesi işe gidiyor. O yüzden ben bakıyorum. Gelinim de bize bakıyor, hep beraberiz ayrımız yok. Bugün ben emekliyim. Hiç aylığım olmadı. İlk defa aldım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Safiye Genç (60) de kızı çalıştığı için 15 aylık torununa baktığını belirtti.

Projeyi duyduklarında hemen başvuru yaptıklarını anlatan Genç, "Çocuklar çalıştığı için bütçe biraz az. Benim de emekli maaşım, hiçbir şeyim olmadığı için projeyi sevinerek karşıladık." diye konuştu.

Genç, ilk maaşını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Şimdi dosdoğru markete gidiyorum, torunuma bez alacağım." sözlerine yer verdi.

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