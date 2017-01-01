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"Konya Buluşması"

14 Nisan 2017 Cuma, 15:52

KONYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Kandil, İmralı, PKK, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye çalışan vatan hainleri, yurt dışına kaçan hainler, Avrupa'daki, yurt dışındaki hainler 'hayır' diyorsa, oturup bir iki dakika düşünelim." dedi.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi birgün yaşadığını belirtti.

Referanduma yaklaştıklarını ifade eden Albayrak, 16 Nisan'ın yüzyılın kaderinin yeni baştan yazılacağı, büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk günü olacağını bildirdi.

Albayrak, Türkiye'nin büyük bir yolda ilerlediğini vurgulayarak, "Sandığa gidilecek 'evet' ya da 'hayır' denilecek. Referandum seçimi için sandığa gidip vereceğimiz oy tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupasından Amerikasına bütün dünya Türkçe öğrendi, Türkçe manşetler atıyor, Türkçe yorumlar yapıyor. Yüzyıllardır bu topraklarda olmamızdan rahatsız olan birileri, bizi bu topraklardan atmak için hayaller kuran birileri bu ülkenin menfaatini istiyor. Öyle mi? Allah Allah Türkiye'yi ne kadar çok seviyorlarmış." diye konuştu.

- "Herkes istediği oyu versin amenna, başımızın üstüne"

Oy kullanırken 15 Temmuz darbe girişiminin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Birileri gocunsa da bu 16 maddeyi okuyalım, anlayalım ama 'düşünce olarak da ben buna vakit ayıramıyorum ne demek bu referandum' diye düşünenler varsa ben herkese şunu söylüyorum. Bu referandumda 'evet' de 'hayır' da çıkabilir. Herkes istediği oyu versin amenna, başımızın üstüne. Bir sıkıntı yok ama şuraya bir parmak basmamız lazım. Bugün Kandil, İmralı, PKK, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye çalışan vatan hainleri, yurt dışına kaçan hainler, Avrupa'daki, yurt dışındaki hainler 'hayır' diyorsa, oturup bir iki dakika düşünelim. Niye 'hayır' diyorlar? İşte burası çok önemli. Onun için bu şuurla düşünelim. Konya 16 Nisan'da öyle bir ses verecek ki tüm Türkiye değil, bütün dünyayı ayağa kaldıracak."

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