Mardin'de seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları, halkın anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oylarını rahat kullanabilmesi için 16 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 Nisan Pazar günü halk oylamasına sunulacağını, bu kapsamda Mardin'de bin 557 sandıkta 454 bin 263 seçmenin 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacağı belirtildi.

Gerek tercihlerin yönlendirilmesine yönelik baskı ve tehditlerin gerekse yaşanılabilecek her türlü olumsuzlukların "155 Polis İmdat", "156 Jandarma" ve "179 Valilik İl Seçim Koordinasyon Merkezi" iletişim hatlarına tereddüt edilmeden bildirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde görev bölgelerine göre 11 bin 318 güvenlik kuvveti, tedbirlerini herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde ve bütün sandıklara göre planlamıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz, halk oylaması öncesinde olduğu gibi oy verme gününde ve ertesinde de güvenlik zafiyeti oluşmayacak şekilde görevlerini ifa edecek olup, çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın, hiç kimsenin ya da herhangi bir oluşumun baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."

- "Seçmenler ücretsiz taşınacak"

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Zabıta, Sağlık İşleri ve Ulaşım Daire başkanlıklarının gerekli her türlü tedbiri aldığı bildirilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının da halkın oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için seçim günü ücretsiz hizmet vereceği vurgulandı.

Açıklamada, evde sağlık hizmeti alanların, Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezinin "444 38 33" veya Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Biriminin "0 482 212 84 52" numaralı hatlarını aramaları durumunda hasta nakil araçlarıyla oy merkezlerine taşınacağı, ardından alındıkları adrese götürüleceği kaydedildi.