Gümüşhane'de etkili yağış

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış sonrası bazı tarım arazileri zarar gördü.

Merkeze bağlı Pir Ahmet köyünde su altında kalan ekili alanlar ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sabahtan bu yana yoğun yağışın sürdüğünü belirtti.

Yoğun yağış sonucunda Harşit Çayı ve kolları üzerinde suyun debisinin beklenmedik ölçüde yükseldiğini bildiren Memiş, "Pir Ahmet köyünde tedbir amaçlı 3-4 tane bahçe evini tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı yok. Vatandaşlarımızı ikaz ettik. AFAD, İl Özel İdaresi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerimiz burada gerekli hasar tespit çalışmasını yapacaklar" dedi.

- "Suyun altında kalmış bahçeler var"

Memiş, suyun altında kalmış bahçeler olduğunu vurgulayarak, "Yoğun bir hasar yok. Bina konut anlamında bir hasarımız yok. Bahçelerimiz de hasarımız var. Onları da tespit edip telafi edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Vali Memiş, ilerleyen günlerde kentte yoğun yağış beklenmediğini ifade ederek, özellikle dere yatağında evi bulunan vatandaşları ani yağışlarda daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.