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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da işçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:10
Karaman'da işçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Organize Sanayı Bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Adem Karaca (40) yönetimindeki 41 LA 494 plakalı otobüs, Karaman-Ereğli karayolunun 2. kilometresinde aynı yönde ilerleyen Seyit Ahmet Güven (56) idaresindeki 06 DZ 2289 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Karaca ile Nuray Şimşek (48), Yadigar Yavuz (45), Arzu Kurna (38), Havva Uysal (34) ve Durşen Çatık (49) isimli işçiler yaralandı.

Araç içinde sıkışan Karaca, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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