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Kürek: Türkiye Kupası

14 Nisan 2017 Cuma, 16:21


SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Kupası yarışları, 178 sporcunun katılımıyla Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen organizasyona ferdi sporcuların yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kadir Has Üniversitesi, ODTÜ, İznikspor gibi birçok takım katıldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda, sakatlanan bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı (TKF) İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Gölü'nde sezonun ilk yarışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Organizasyonda mücadele eden takım ve sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda yarışacaklarına dikkati çeken İşseven, "Yarışlara böyle bir düzenleme getirdik. Dolayısıyla bütün takımlarımız burada. Türkiye Kupası'na 178 sporcu katılıyor." diye konuştu.

Organizasyonların Bahar Kupası ve Türkiye Şampiyonası'yla devam edeceğini hatırlatan İşseven, sporcuların derecelerine göre milli takım kadrosuna seçileceğini ifade etti.

Halk oylaması nedeniyle 15-16 Nisan'da yapılması planlanan yarışların öne alındığını belirten İşseven, "Herkesin oy vermeye yetişmesi zor olur düşüncesiyle yarışları cuma ve cumartesi gününe çektik. Yarışlar yarın sona erecek ve kupalar sahiplerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Kupanın ilk gününde bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar tek çifte: 1. Fethiye Belediyespor, 2. Arzu Temel, 3. İznikspor

23 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray A

23 yaş altı erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe A, 2. Galatasaray B, 3. Fenerbahçe B

Kadınlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Fenerbahçe

Akademik erkekler 2 çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. ODTÜ A, 3. ODTÜ B

Akademik erkekler tek çifte: 1. Koç Üniversitesi, 2. Fatih Örer, 3. ODTÜ A

Hafif kilo kadınlar 2 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray A, 3. Galatasaray B

Akademik kadınlar 4 çifte: 1. ODTÜ, 2. Koç Üniversitesi, 3. Kadir Has Üniversitesi

23 yaş altı hafif kilo erkekler 2 çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Fenerbahçe B, 3. Galatasaray

23 yaş altı hafif kilo erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Erkekler 4 çifte dümencili: 1. Galatasaray, 2. Beşiktaş, 3. Altınboynuz A

Kadınlar 2 çifte: 1. Altınboynuz A, 2. Sinop Gençlik ve Spor A, 3. Sinop Karadeniz Yelken

Hafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademik erkekler 2 çifte: 1. ODTÜ, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Gebze Teknik Üniversitesi

Akademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi A, 3. Gebze Teknik Üniversitesi

23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediyespor

23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray A, 3. Galatasaray B

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve TKF Başkanı İlhami İşseven verdi.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

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