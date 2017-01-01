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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan’da kayıp genç ölü bulundu

14 Nisan 2017 Cuma, 16:22

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da 20 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç, Karasu Nehri kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kentte ikamet eden ve kuaför olduğu öğrenilen Ulaş Toraman (26), 20 gün önce evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Karasu Nehri kenarındaki Beşsaray köyü yakınlarında erkek cesedi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde Toraman’ın cesedi ile karşılaştı.

Jandarma olay yeri ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Toraman’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

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