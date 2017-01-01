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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Köy imamı kick boks sayesinde sigarayı bıraktı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:29

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir köy imamı vücudunu terbiye etmek için başladığı kick boks sayesinde sigara alışkanlığından kurtuldu.

İki yıl önce kick boks sporuyla tanışan Eskikadın köyü camisi din görevlisi Samet Karson (34), camideki görevlerinin yanında her gün antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Hem kilo veren hem de sigara alışkanlığını terk eden sportmen imam, herkese spor yapmalarını tavsiye ediyor.

Karson, 9 yıl önce imamlığa yaklaşık 2 yıl önce de kick boksa başladığını belirterek, kick boksun kendisine bedenini terbiye etmeyi öğrettiğini dile getirdi.

Karson, şunları kaydetti:

"Kurallı bir şekilde yaklaşık 12 kilo verdim bu spor sayesinde. Maalesef bir sigara alışkanlığım vardı ve bu spor sayesinde sigarayı bıraktım. Çünkü böyle ağır bir sporu sigarayla birlikte yapamıyorsunuz. Bir tercih yapmam gerekiyordu ve ben de sporu tercih edip sigarayı bıraktım. Toplumdan çok olumlu tepkiler alıyorum. Antrenman esnasında din görevlisi olduğumu öğrenen arkadaşlar, ilk başlarda bir salon sporu olan kick boks ile bir din görevlisini bağdaştıramıyorlar, ancak daha sonra olumlu bir şekilde yaklaşıyorlar. Onların böyle güzel düşünceleri beni çok mutlu ediyor. Bu sporla ilgilenmem görevimi yapmama her hangi bir engel teşkil etmiyor. Saatleri ve zamanını iyi bir şekilde ayarlıyoruz.”

Sporla içi içe olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Karson, "Benim açımdan her şey çok güzel. Bu sporu yaparken çoğunluğu 18-25 yaşındaki gençlerle birlikte olmak, onlarla iletişim halinde olmak çok mutluluk verici benim için. Gençlere ve aslında toplumun tamamına tavsiyem, sporun herhangi bir alanıyla uğraşmalarıdır. Sporun yaşı yoktur. Yediden yetmişe herkesin sporla ilgilenmesini tavsiye ediyorum." dedi.






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