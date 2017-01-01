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YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
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Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:37

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun’un Alucra ilçesinden Trabzon'a gitmek için yola çıkan Abdullah Güner (28) yönetimindeki 61 KS 556 plakalı minibüs, İkisu-Şiran karayolu Övündü köyü yol ayrımında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düşen minibüste bulunan sürücü Güner ile Cem Mazlum (26), Kerim Hamza (32) ve Murat Pektaş (22) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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