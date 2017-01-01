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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

14 Nisan 2017 Cuma, 16:39

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ankara-Niğde arası 275 kilometre otoyol ve buna bağlı 55 kilometrelik bağlantı yollarının ihalesini yap-işlet-devret modeli ile yaptık." dedi.

Arslan, Kars Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında Ankara-Niğde otoyolu ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhaleye ilişkin bugün sabah teklifleri aldıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Ankara-Niğde arası 275 kilometre otoyol ve buna bağlı 55 kilometrelik bağlantı yollarının ihalesini yap-işlet-devret modeli ile yaptık. Ülkemizin önde gelen 10 firması beş ayrı grup olarak tekliflerini verdiler. Böylece süreye ilişkin teklifi en kısa süreyi ERG inşaat, artı Seza inşattan oluşan ortak girişim grubu verdi. 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl, 10 ay, 17 gün ve bedeli 4 milyar 31 milyon Türk lirası. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin büyük projeleri hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin ekonomisine, geleceğine, mali disiplinine, ekonomik istikrarına olan güvenin göstergesi olan 4 milyar 31 milyon liralık bir yatırımı beş büyük ortak girişim grubundan teklif almak suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Arslan, söz konusu otoyola ilişkin şunları kaydetti:

"Edirne'den Ankara'ya kadar malumunuz kesintisiz otoyolumuz var. Niğde'den de Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya hizmet eden ülkemizin güneydoğusuna Akdeniz'e kadar otoyolumuz var. İşte Ankara'yı da Niğde'yi de yaparak biz Edirne'den ta Şanlıurfa'ya kadar bütün o güzergahı kesintisiz hale getirmiş olacağız."

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