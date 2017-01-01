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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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"Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok büyük önemi var"

14 Nisan 2017 Cuma, 16:44

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok büyük önemi var. Hızlı karar alınacak. FETÖ alçak terör örgütü 'hayır' diyorsa biz 'evet' diyoruz. PKK kanlı terör örgütü 'hayır' diyorsa biz vatanı, milleti, bayrağı seven vatandaşlar olarak 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, partisince Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düzenlenen "evet" mitinginde yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinde çok geç kalındığını, 40-50 yıl önce bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kısa süreli hükümetlerin iktidarda olduğu seneleri "kayıp yıllar" şeklinde nitelendiren Eroğlu, "O hükümetlerin dönemi, hiçbir şey yapılamayan yıllar olarak tarihe geçiyor. Kayıp, kayıp, kayıp. Artık yılları, zamanı kaybetmememiz lazım. Çünkü dünyada bir yarış var. Çok iş yapmamız, güçlenmemiz lazım. Aksi takdirde birileri gelir, birtakım hile ve desiselerle bu ülkeyi işgal eder." diye konuştu.

- "Güçlü olmanın yolu istikrar ve güçlü hükümetler"

Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın da yolu istikrar ve güçlü hükümetler. Böyle 45 günlük, 10 aylık hükümetlerle hiçbir şey olmadığını ve ekonominin tersine döndüğünü, IMF'ye borçlandığımızı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok büyük önemi var. Hızlı karar alınacak. FETÖ alçak terör örgütü 'hayır' diyorsa biz 'evet' diyoruz. PKK kanlı terör örgütü 'hayır' diyorsa biz vatanı, milleti, bayrağı seven vatandaşlar olarak 'evet' diyoruz. PYD, DEAŞ gibi alçak terör örgütlerini kimin beslediğini biliyorsunuz. Onlara kim silah veriyor, kim kurdu? Onu biliyorsunuz. Maksat bu coğrafyayı karıştırmak, Türkiye'nin önünü kesmek. Dolayısıyla onlar 'hayır' diyor, biz ise evet."

Bakan Eroğlu, "Hayırcılar bir düşünsün 'Acaba hangi safta yer alacağım' diye. Ben onların da sandığa gidince kendi vicdanının sesini, şehitlerinin sesini dinleyerek 'evet' mührünü gümbür gümbür vuracaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

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