Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylamasına ilişkin "İnanın iklim değişecek, kelimeler değişecek, bundan sonra göreceksiniz herkes Yunus'un dilini, Mevlana'nın gönlünü, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kuşatıcılığını kavrayacak, anlayacak ve bunu millete de yansıtacak." dedi.

Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında Gemerek ilçesindeki konferans salonunda düzenlenen toplantıda 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlattı.

Teklif edilen değişiklikle milleten yetkinin alınmadığını, millete yetki verilmiş olacağını ifade eden Yılmaz, "Herkes elini vicdanına koysun da karar versin. Milletten bir şey aldığımız var mı? Milletin sahibi olduğu, milletin hakkı olan yetkiyi, hükümet kurma yetkisini daha önce Mecliste bize aktardınız. Ama biz diyoruz ki milli irade çarptırılıyor, milli irade 2015 Haziran'da olduğu gibi hükümet kuramıyor, Türkiye'ye zaman kaybettiriyor onun için siz yapın diyoruz. Bundan daha doğru bir söz olur mu?" diye konuştu.

Milletin desteği ne kadar alınırsa yönetimin o kadar meşru ve milli iradeye uygun olacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gönül arzu eder ki yüzde 50 olmasın 60 olsun, 70 olsun. Ona kim karar verecek? Millet karar verecek. Bu sistemde hükümeti kurabilmek 'Büyük Birlik Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne güveniyorum' diyen seçmenin güvenini bizim de kazanabilmemiz lazım. Daha önce Saadet Partisi'ne oy vermiş kişilerin daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş milli demokratların güvenini biz de kazanabilirsek yüzde 50'nin üzerinde oy alabiliriz. Bunu alabilmek için de herkesi kucaklamak lazım. Kutuplaştırmamak, ötekileştirmemek, milletin yarısını denize dökmemek lazım. İşte diyoruz ki bu sistem mutlaka uzlaşma getirecek, 'uzlaşma getirmez' diyen olur mu? Kavga diliyle, ötekileştirerek, milleti küçük görerek, burnun "Kaf Dağı"nda olursa yüzde 50 oy alabilir misin? Alamazsın. Bu millet gibi olursan ancak yüzde 50 oy alırsın. Uzlaşmanın Türkiye'ye faydası olur değil mi? Eğer 'evet' diyorsanız bilin ki bu halk oylamasına mutlaka 'evet' denmesi lazım. İnanın iklim değişecek, kelimeler değişecek, bundan sonra göreceksiniz herkes Yunus'un dilini, Mevlana'nın gönlünü, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kuşatıcılığını kavrayacak, anlayacak ve bunu millete de yansıtacak."

- "Milleti güçlendiriyoruz"

Bakan Yılmaz daha sonra Gürün ilçesine geçerek burada ilçe meydanında halka hitap etti.

16 Nisan'da halktan bir şey almak için değil halka bir şey vermek için anayasa değişikliğini halkın önüne getirdiklerini belirten Yılmaz, "Zaman kaybetmemek için, koalisyon pazarlıkları yapmamak için, ülkeni kaynaklarını heba etmemek için 'hükümeti de sen kur' diyoruz. Yetkiyi sana iade ediyoruz. Eğer biz 'hükümeti millet kursun' dersek, milletten bir şey almış oluyor muyuz? Milleti güçlendiriyoruz, 'bu yetki senin' diyoruz. İster Ali'yi, ister Veli'yi seçersiniz, ister Devlet Bahçeli'yi, ister Kılıçdaroğlu'nu isterse de Recep Tayyip Erdoğan'ı seçersiniz." ifadelerini kullandı.

Önerilen sistemde ülkeyi yönetmek için en az yüzde 50 oya ihtiyaç olacağına işaret eden Yılmaz, "Yüzde 50'yle bu ülkeyi yönetmek, yüzde 30'larla, 40'larla yönetmekten daha demokratik, daha milli iradeye uygundur. İşte bu, Türkiye'ye barış, kardeşlik getirecektir. Herkes kendi diline dikkat edecek. Eğer insanları ötekileştirirsen, kutuplaştırırsan, insanları hor görürsen, insanları denize dökerim dersen bu millet sana oy vermez, seni iktidara getirmez." dedi.