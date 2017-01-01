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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Askeri bölgeye giren 43 kişinin gözaltına alınması

14 Nisan 2017 Cuma, 16:51

KİLİS (AA) - Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girerken gözaltına alınan yabancı uyruklu 23'ü çocuk 43 kişiden biri tutuklandı.

Güvenlik güçlerince merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki çatışma bölgelerinden geldiği iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 20'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmad el-Hasan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ''terör örgütü DEAŞ üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak'' suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer 19 zanlı ile 23 çocuk ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te güvenlik güçlerince önceki gün yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren 23'ü çocuk 13 yabancı uyruklu gözaltına alınmıştı. Zanlıların üzeri ve çantalarındaki aramada, bir canlı bomba yeleğiyle 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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