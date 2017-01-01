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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, 28. haftadaki Eskişehirspor maçını kazanıp zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Malatya İnönü Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Malatya'da maç oynayacaklarını belirterek, geçen hafta Ümraniyespor karşısında kaybettikleri 3 puanı Eskişehirspor karşısında telafi etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirten Ravcı, şöyle devam etti:

"Diğer rakiplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizi kendi oyunumuz ve mücadelemiz ilgilendiriyor. İnanıyorum ki futbolcu kardeşlerim, bu maçın öneminin farkındadır. Kaybettiğimiz maçlarda bile futbolcu kardeşlerim, hiçbir zaman en ufak bir endişe duymadılar. Biz de onlara inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Eskişehirspor maçında kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. 3 puanı alıp zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz."

Ravcı, taraftarlardan stadı doldurmalarını beklediklerini ifade ederek, "Bu hafta taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Taraftarın takımımıza her zamankinden çok destek vereceklerinden şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor, 18 Nisan Salı günü saat 18.30'da Malatya İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.