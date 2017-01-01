OTSO'dan yatırım ve fındık raporu

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ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) dün Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yatırım ve fındıkla ilgili rapor sunulduğu bildirildi.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlimiz Yatırımları ve Türk Fındığının Desteklenmesi Talebi" başlığı altında hazırlanan raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını belirtti.

Raporda, fındığın son durumu ve kent için yatırım taleplerinin yer aldığını ifade eden Şahin, Ordu adına olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti.

Şahin, raporda ayrıca Ordu'ya yapılan yatırımlardan da memnuniyet duyulduğunun aktarıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini sağladığına işaret edilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu sektörde, piyasa fiyatlarını belirleme kabiliyet ve gücünden yoksun olduğumuz ayrıca bir gerçektir. Kısıtlı dış alıcıların oluşturduğu kısmi oligopolist piyasada yerli aktörlerin fiyat belirleme ve oyun kurma kabiliyetinin düşük olduğu görülmektedir. Serbest piyasa şartlarında fiyatlarda bir istikrar oluşmadığı ve sezon içerisinde kilogramda 9,50 ile 14 lira arasında fiyat hareketlerinin yaşandığı görülmektedir. 2017 yılında bir önceki yıla göre hem ihracatta hem de üretici kesiminde gelir kaybı yaşandığı görülmektedir. Sadece üretici değil, mal ve hizmetler sektörü de bu gelir kaybından etkilenmiş ve talep daralması sorunu ile karşılaşılmıştır."

Fındık sektöründe yaşanılan sorunlara çözüm getirilmesi gerektiği belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi:

"Fındık istihsal bölgelerinde cari piyasalarda daralma görülmekte ve üretici mağdur duruma düşmektedir. Devletin piyasaları regüle edecek ve fiyat istikrarını sağlayacak destekleme politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Piyasa fiyatlarını dengeleyebilecek ve istikrarlı bir arz politikası sağlayacak şekilde bir alıcı kurum oluşturulmalıdır. Lisanslı depoculuk hizmetleri Ordu ve diğer üretim merkezlerinde süratle yaygın olarak kurulmalı ve ürün ihtisas borsasının altyapısı birlikte oluşturulmalıdır. Güçlü dış alıcılara karşı milli sermayenin desteklenmesi ve yerel tacirler ile fındık sanayine finans desteği sağlanarak, stok kabiliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Serbest piyasa şartlarında gelişmesi beklenen fındık sektörümüzün yeterli gücü ve üretim, rekabet şartlarını sağlayabileceği ve fiyat, kalite istikrarının oluşturulabileceği zamana kadar devletimizin üreticiyi ve sektörü desteklemesi için talep ve önerilerimizi yüksek makamınıza takdir ve tensiplerinize saygılarımızla arz ederiz."