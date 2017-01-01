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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci

14 Nisan 2017 Cuma, 16:56

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz." dedi.

Tüfenkci, Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfını ziyaret ederek Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'le bir süre sohbet etti.

Daha sonra Çarşı Camisinde bir vatandaşın cenaze namazına katılan Tüfenkci, esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Darende Belediyesi Sosyal Tesislerinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

16 Nisan'daki halk oylamasına artık sayılı zaman kaldığını bundan sonra kararı milletin vereceğini ve Türkiye'nin emin adımlarla ilerleyeceğini aktaran Tüfenkci, bu sayede Türkiye'nin istikrara, birliğe, beraberliğe, kavuşacağını bildirdi.

Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçmeyi özellikle Türkiye'nin geleceği, bekası için devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ezanımızın susmaması, bayrağımızın göklerde dalgalanması için istiyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin işini büyütelim, aşını büyütelim, ekmeğini büyütelim. İstiyoruz ki işsiz gencimize daha çok fabrika yaparak iş bulalım. Daha fazla üreterek ihraç edelim dünyayla rekabet edelim. Bunun için hızlı kararlar alabilen mekanizmaları oluşturabilmemiz lazım. Bunun için cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmek istiyoruz. Bürokrasinin hantallığından kurtularak ülkemizi daha müreffeh durumlara taşıyarak 80 milyonun refahı için hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmayı istiyoruz."

Mevcut sistemden razı olmadıklarını çünkü millete sevdalarının olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, millete daha çok hizmet etmeleri gerektiğini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtlalı, ziyaretlere eşlik etti.

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