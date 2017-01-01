Kırşehir'de 2 memur ByLock'tan tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden, kamuda görevli 2'si tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla aralarında kamu personelinin de olduğu 4 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu personeli E.K, A.Ö, İ.D. ile kapatılan örgüte yakın bir şirketin çalışanı İ.D. gözaltına alındı.

İkamet ve araçlarında arama yapılan zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.Ö. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

E.K. ve İ.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.







