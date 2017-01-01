Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Selim Özen, Önder Çalış, Mustafa Çevik
Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit, Özkan, Serhat Yazgan (Dk. 52 Gökhan), Süleyman (Dk. 80 Mehmet Güneş), Oğuz, Serkan (Dk. 71 Ali Kuleli), Ali Dere, Ahmet, Abdülkadir, Berat, Maksut
Sivas Belediyespor: Yakup, Abdurrahman (Dk. 85 İsmail Bulut), Emrah (Dk. 75 Mehmet Ayık), Adem, Tunay, İsmail Ayaz (Dk. 80 Serhat Ayvaz), Seyid, Tolga, Niyazi, Yakup, Nuri
Gol: Dk. 84 Mehmet Ayık (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Berat, Dk. 74 Ali Kuleli (Konya Anadolu Selçukspor), Dk. 75 Abdurrahman, Dk. 80 Tunay (Sivas Belediyespor)
KONYA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'u 1-0 yendi.