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Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finaline doğru

14 Nisan 2017 Cuma, 17:10


BURSA (AA) - Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin rövanş maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi OIympiakos ile karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Jan de Brandt, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

Final karşılaşması öncesi iki takımın antrenörü ve takım kaptanları, maçın oynanacağı Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Brandt, takım olarak sezon başında belirledikleri hedefe ulaştıklarını, yarın da bu çerçevede final maçına çıkacaklarını söyledi.

Hedeflerine maç maç hazırlandıklarını belirten Brandt, "Bu maç için çok iyi çalışıp hazırlandık. Tamamen hazırız. Kupayı ikinci kez Bursa’ya getirmek için çalışacağız. Turnuvada son maçı Bursa'da oynamak istiyorduk. Şimdi evimizde final yapacağız." diye konuştu.

Bursa temsilcisinin takım kaptanı İpek Soroğlu ise iki yıl önce kazandıkları bu kupada yine final oynamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

İpek, kupanın iki yıl sonra yeniden Bursa'ya geldiğini vurgulayarak, "Kupanın Bursa’da kalmasını istiyoruz. Atina'da aldığımız iki set, altın değerinde. Alacağımız 3 set bizi hedefe götürecek. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarımızın gücünü iyi biliyorum." ifadesini kullandı.


- OIympiakos cephesi

Yunan takımının antrenörü Braco Kovacevic de kendilerine gösterilen konukseverlikten dolayı Bursa takımına teşekkürlerini sundu.

Sezon başında Bursa'da düzenlenen turnuvaya katıldıklarını hatırlatan Kovacevic, şunları kaydetti:

"Katıldığımız turnuva sayesinde bu noktalara geldik. Bursa'da, Avrupa seviyesini görme ve test fırsatı bulduk. Finalin ilk maçında küçük bir avantaj elde ettik. Kendimizi Atina'daki maç öncesi baskı altında hissediyorduk. Belki şimdi Bursa takımını baskı altına soktuk. İyi maç olacak diye düşünüyoruz. Seyirci baskısı ve sıcak atmosfere takım olarak alıştık."

OIympiakos takımının kaptanı Stella Christodoulou da Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Finalin ilk maçını sahalarında oynadıklarını ve 3-2 kazandıklarını anımsatan Christodoulou, "Bu durum, yarınki maçın çok farklı olacağı anlamına geliyor. Kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. İki takımın sezon başına oranla daha iyi oynadığını düşünüyorum. Her sayı için savaşacağız. İyi performans göstereceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonunda antrenör ve takım kaptanları basın mensuplarına birlikte poz verdi.


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