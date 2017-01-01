Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Ali Adıgüzel, Mehmet Pekmezci, Yasin Kılıç
Nazilli Belediyespor: Metin, Sabri, Berkay, Mert Çakar (Dk. 40 Fatih), Yüksel, Ali (Dk. 69 Hüseyin), Zafer, Gökhan, Tuna, Semih (Dk. 61 Gürhan), Mert Çapar
Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Kürşat Ergun, Turgay, Ali Kemal (Dk. 80 Erdi), Umut, Onur (Dk. 45 Aydın), Fatih, Uğur Işıkal (Dk. 74 Mehmet Gürkan), Gökhan, Emre, Burak
Goller: Dk. 9 Turgay, Dk. 20 Onur (Penaltıdan), Dk. 86 Aydın (Penaltıdan) (Kocaeli Birlikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 76 Emre (Kocaeli Birlikspor), Dk. 90 Tuna (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Sabri, Dk. 41 Berkay, Dk. 65 Zafer, Dk. 84 Gökhan (Nazilli Belediyespor)
AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.