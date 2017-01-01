Eski belediye başkanının silahlı saldırıya uğraması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinin eski belediye başkanı Yunus Pehlivan'ı, silahla bacağından vurduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, önceki gün Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki otoparkta Yunus Pehlivan'ı silahla bacağından vurduğu öne sürülen Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Y.E, olayda kullandığı ruhsatsız silahla Kandıra Sapağı mevkisinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.